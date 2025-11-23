Horóscopo de hoy para Leo del 23 noviembre de 2025

Mantén el corazón abierto al romance cuando sientas que es el momento, regulando la intensidad y soltando la necesidad de controlar. La confianza en ti será la mejor guía para entregarte sin miedo, con madurez, y descubrir tu esencia creativa a través del amor

Horóscopo de amor para Leo Disfrutas de pasar el tiempo con tu pareja excluyendo a todos los demás. Esto puede llevar a dificultades con aquellos que confían en que tu llenaras tus compromisos anteriores. Parase que todo aquello que no te traiga placer inmediato o gratificación, es considerado como que no vale la pena hacer el esfuerzo por ello.

Horóscopo de dinero para Leo Si disfrutas comprar algo nuevo,¡adelante, hazlo! Tienes los medios para hacerlo y ya es tiempo de que te consientas. Tus finanzas te permiten hacer una pequeña inversión y eres lo suficientemente consciente como para no sobrepasarte.