Horóscopo de hoy para Leo del 23 noviembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 23 noviembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Leo

(07/21 – 08/21)

Mantén el corazón abierto al romance cuando sientas que es el momento, regulando la intensidad y soltando la necesidad de controlar. La confianza en ti será la mejor guía para entregarte sin miedo, con madurez, y descubrir tu esencia creativa a través del amor

Horóscopo de amor para Leo

Disfrutas de pasar el tiempo con tu pareja excluyendo a todos los demás. Esto puede llevar a dificultades con aquellos que confían en que tu llenaras tus compromisos anteriores. Parase que todo aquello que no te traiga placer inmediato o gratificación, es considerado como que no vale la pena hacer el esfuerzo por ello.

Horóscopo de dinero para Leo

Si disfrutas comprar algo nuevo,¡adelante, hazlo! Tienes los medios para hacerlo y ya es tiempo de que te consientas. Tus finanzas te permiten hacer una pequeña inversión y eres lo suficientemente consciente como para no sobrepasarte.

Horóscopo de sexo paraLeo

Suertudo, ¡ya que eres capaz de cumplir todas esas salvajes fantasías! Dile a tu pareja tus deseos más secretos. No seas tímido, estará más inclinada a aceptar de lo que te imaginas. Ambos disfrutan encendiéndose uno al otro con las palabras adecuadas. Después de un juego de palabras seductoras sabés lo que viene a continuación.

