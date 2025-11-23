Horóscopo de hoy para Leo del 23 noviembre de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 23 noviembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Mantén el corazón abierto al romance cuando sientas que es el momento, regulando la intensidad y soltando la necesidad de controlar. La confianza en ti será la mejor guía para entregarte sin miedo, con madurez, y descubrir tu esencia creativa a través del amor
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
Trending