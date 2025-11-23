Horóscopo de hoy para Virgo del 23 noviembre de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Virgo. Conoce las predicciones astrológicas del 23 noviembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Refúgiate entre tus familiares que saben cómo acunarte y hacerte sentir protegido. No aceptes juicios ni imposiciones ajenas sobre tu forma de vivir. Crea un entorno donde reine la calma. En ese espacio íntimo florecerá la sabiduría que proviene de la memoria compartida.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
Trending