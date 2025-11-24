Horóscopo de hoy para Acuario del 24 noviembre de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Acuario. Conoce las predicciones astrológicas del 24 noviembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Conviene que reduzcas tu ritmo y mantengas cierta reserva, ya que tus acciones podrían ser malinterpretadas. Evita exponerte en exceso y apuesta al repliegue estratégico. Cultivar la paciencia será esencial para esperar el momento oportuno. Haz una pausa, respira y descansa.
