Horóscopo de hoy para Leo del 24 noviembre de 2025

Aprovecharás tu tiempo libre para adelantar tareas pendientes o llevar trabajo al hogar. También cuidarás más de tu cuerpo, adoptando hábitos saludables y rutinas de bienestar. Aplica cremas hidratantes o tratamientos naturales para revitalizar tu piel y sentirte más cómodo con tu energía.

Horóscopo de amor para Leo Es fácil perder el control, ser irracional, perder el control en un momento y contestarle a tu pareja con un lenguaje abusivo, de lo que te arrepentirás más tarde. Ellos entenderán si te disculpas y explicas que no te sientes bien y si no estás seguro de cómo te sientes, tomate un tiempo libre, retírate y relájate con un buen libro.

Horóscopo de dinero para Leo Tus finanzas están pasando por una fase positiva. Si te preocupa quedarte atascado en un bache y tener malos resultados, tu vida empezará a cambiar ahora. Los obstáculos pasados empezaran a desaparecer y pronto te darás cuenta de cómo se despiertan nuevamente tus instintos de negocios. No tendrás que esperar mucho por las oportunidades adecuadas. No lo pienses demasiado porque no te arrepentirás una vez que te pongas a trabajar.