Horóscopo de hoy para Libra del 24 noviembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 24 noviembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Libra

(09/23 – 10/22)

Buscarás mayor confort invirtiendo en objetos para tu hogar que perduren a través del tiempo. Alguien del pasado podría reaparecer y será una buena oportunidad para cerrar asuntos pendientes, y recuperar afectos que todavía guardas en algún rincón de tu memoria.

Horóscopo de amor para Libra

Si encuentras difícil controlar tu humor, encontrarás personas que no sabrán que esperar o cómo reaccionar adecuadamente. Los argumentos sobre asuntos triviales tienen muy poco impacto. Si sientes que has causado daño innecesario, sería bueno pedir disculpas por una explosión que era infundado y claramente no pensado ampliamente.

Horóscopo de dinero para Libra

Si quieres invertir tus ahorros en algo nuevo, es el momento de hacerlo. Las personas son honestas y abiertas, asi que puedes confiar hasta en tu asesor bancario. El manejara tu efectivo con cuidado, no solo pensando en su propia ganancia. Si estás pensando invertir en algo más tangible, no dudes en pedir ayuda a otros. Si decides no hacerlo, no habrá consecuencias adversas.

Horóscopo de sexo paraLibra

Eres un gran éxito en las reuniones sociales. Toma ventaja y juega un pequeño juego con tu pareja: ignorándola y coqueteando sin pena con otros en el grupo. Tan rápido como acabe la tarde, estarán tan calientes el uno por el otro que no serán capaces de esperar. Una nota de precaución: arreglalo previamente, para que no haya escenas de celos.

