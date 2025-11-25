window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Acuario del 25 noviembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Acuario. Conoce las predicciones astrológicas del 25 noviembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Acuario

(01/20 – 02/18)

Llegó la hora de cerrar capítulos y liberar pendientes. Al enfocarte en tu interior, vas a encontrar calma y claridad. Ordenar lo que quedó inconcluso te permitirá respirar más liviano. Tu cuerpo y tu alma agradecen este proceso de depuración que te quita pesos innecesarios.

Horóscopo de amor para Acuario

Enfocándote en la forma en que te sientes, tus emociones parecen más accesibles y tienes una necesidad enorme de estar con alguien especial. Una actitud de confianza impresiona a las personas. Si eres soltero, checa tus contactos existentes, o trata y cultiva nuevos. Ponte activo, haz esa llamada personal y arregla una cita.

Horóscopo de dinero para Acuario

¿Necesitas dinero para invertir en nuevos proyectos? Sigue adelante con tus planes, porque las circunstancias son favorables. Los amigos que te dan consejos están siendo honestos contigo la mayor parte del tiempo. Si quieres comprar algo puedes hacerlo ahora. Haras la elección adecuada, no te dejes engañar por el vendedor.

Horóscopo de sexo paraAcuario

No estas haciendo mucho esfuerzo en materia de amor. ¡Pero la verdad es que no lo necesitas! Tu pareja puede hacer algo del trabajo preliminar. Mientras tanto tú te relajas. Cualquier otra cosa sería demasiado, no estas exactamente en control total. Tus propios gritos de deleite no molestarán a tu pareja, todo es como debería de ser.

