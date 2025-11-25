Horóscopo de hoy para Acuario del 25 noviembre de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Acuario. Conoce las predicciones astrológicas del 25 noviembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Llegó la hora de cerrar capítulos y liberar pendientes. Al enfocarte en tu interior, vas a encontrar calma y claridad. Ordenar lo que quedó inconcluso te permitirá respirar más liviano. Tu cuerpo y tu alma agradecen este proceso de depuración que te quita pesos innecesarios.
