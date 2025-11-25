Horóscopo de hoy para Capricornio del 25 noviembre de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Capricornio. Conoce las predicciones astrológicas del 25 noviembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Con la Luna en tu signo, todo se alinea a tu favor. Sientes el impulso y el respaldo necesarios para avanzar con paso firme. Tu serenidad inspira confianza, y alguien generoso podría ofrecerte colaboración. Es momento de materializar lo que tanto vienes planeando.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
