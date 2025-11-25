Horóscopo de hoy para Capricornio del 25 noviembre de 2025

Con la Luna en tu signo, todo se alinea a tu favor. Sientes el impulso y el respaldo necesarios para avanzar con paso firme. Tu serenidad inspira confianza, y alguien generoso podría ofrecerte colaboración. Es momento de materializar lo que tanto vienes planeando.

Horóscopo de amor para Capricornio Presta la atención adecuada a tu pareja que te demuestra tanta ternura y devoción, puede llegar a ser tu compañía de por vida. Si eres soltero otros te encuentran interesante y se te acercan y hablan frecuentemente. Si instigas a un contacto es posible para ti que sean amigos, o con suerte, compañeros de sueños.

Horóscopo de dinero para Capricornio Tus consejos en materia de finanzas son muy buscados, especialmente para los proyectos que tomes con otros. Maneja tu conocimiento libremente con ellos, pero no les des todo. Quita mucha energía y tú lo sabes, estarás muy cansado para seguir tus propios intereses. Escucha lo que otros tienen que decir, porque sería una pena estar dando sin haber obtenido algo a cambio.