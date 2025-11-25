Horóscopo de hoy para Escorpio del 25 noviembre de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Escorpio. Conoce las predicciones astrológicas del 25 noviembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Las puertas vuelven a abrirse. Una resolución llega de forma inesperada, resolviendo trámites o temas legales pendientes. Es buen momento para actualizar papeles o planear un viaje. Recuperas entusiasmo y fe en el porvenir: algo dentro de ti vuelve a sentir curiosidad e interés por aprender.
