window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Acuario del 26 noviembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Acuario. Conoce las predicciones astrológicas del 26 noviembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_acuario
Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

Acuario

(01/20 – 02/18)

Los astros te impulsan a involucrarte en una causa que despierte tu idealismo. Es tiempo de actuar y aportar ideas innovadoras a los proyectos colectivos. Tu visión humanitaria puede beneficiar a muchos. Te convertirás en un puente inspirador.

Horóscopo de amor para Acuario

La estabilidad domina tu vida amorosa y pasiones existentes que pensaste se habían enfriado y reviven fácilmente. Si estas soltero, atraes nuevas personas de manera instantánea y les muestras lo amable que eres. Aun si eres del tipo tímido, es difícil esconder la forma en la que te sientes. Les das la oportunidad a los demás de llegar a conocer tu lado más sensible.

Horóscopo de dinero para Acuario

El día de hoy es extremadamente prometedor para nuevas adquisiciones importantes. Tienes el instinto adecuado para una buena oferta y no te intimidas fácilmente. Tus amigos te darán un consejo honesto si lo necesitas. Invierte cualquier dinero extra en forma rentable.Las cosas irán sin problemas y estarás seguro de encontrar el tipo de acuerdo adecuado.

Horóscopo de sexo paraAcuario

Tu vida sexual está dominada por dos cosas: pasión y armonía. En tus momentos íntimos, te gusta que tu pareja tome el control y te de un tratamiento especial. Recuerda “conquistarlo” en ocasiones y no actuar de una manera tan pasiva. Muéstrale que tan deseoso estas.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

En esta nota

Acuario Horóscopo de hoy
Trending
Contenido Patrocinado
Trending