Horóscopo de hoy para Géminis del 26 noviembre de 2025

Tus certezas comienzan a tambalearse y te abres a nuevas miradas. Un viaje, un maestro o alguien con gran sabiduría despertará en ti un cambio profundo de mentalidad. Lo que antes te definía pierde fuerza, dando lugar a una fe más viva, libre y consciente.

Horóscopo de amor para Géminis Optimista y contento, la amabilidad que muestras atrae a las personas hacia a ti ya que encuentran esta cualidad atractiva. Si buscas amor, encantarás sin esfuerzo a todos los que conozcas. Casi cualquier persona que encuentres quedará impresionada por tu apariencia. No te creas mucho o te sientas lo máximo, regresa los halagos que recibas inmediatamente.

Horóscopo de dinero para Géminis Hoy no es un buen día para las aventuras financieras.Estas un poco lento y nada creativo. Refrenate de iniciar proyectos ambiciosos. No tienes la suficiente fuerza de voluntad para terminarlos exitosamente. Espera tiempos mejores, porque si tratas de forzar las cosas ahora se te revertirán.