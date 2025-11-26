Horóscopo de hoy para Leo del 26 noviembre de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 26 noviembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Tu vida amorosa entra en una etapa intensa y reveladora. Si estás en pareja, tu vínculo se transformará profundamente. Si estás soltero, te atraerán personas enigmáticas que desafían tus certezas. Cada encuentro te llevará a descubrirte, aprender sobre el deseo y reinventar tu manera de amar.
