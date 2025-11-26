Horóscopo de hoy para Leo del 26 noviembre de 2025

Tu vida amorosa entra en una etapa intensa y reveladora. Si estás en pareja, tu vínculo se transformará profundamente. Si estás soltero, te atraerán personas enigmáticas que desafían tus certezas. Cada encuentro te llevará a descubrirte, aprender sobre el deseo y reinventar tu manera de amar.

Horóscopo de amor para Leo Logras mucho más cuando te concentras en un curso específico. Sin embargo, tu deseo por reconocimiento personal entra en conflicto con tu declaración previa de intenciones románticas. Esta inconsistencia no es probable que sea bien recibida por aquellos que olvidaste pensando que estas seriamente interesado en ellos.

Horóscopo de dinero para Leo Aún cuando las finanzas no son tu tema favorito, debes continuar al pendiente de los asuntos de negocios. Es el momento de terminar asuntos retrasados y poner tus documentos en orden. Un posible efecto positivo de esto es que ves todo el panorama y ves cómo está la situación de tus finanzas.