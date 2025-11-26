Horóscopo de hoy para Sagitario del 26 noviembre de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Sagitario. Conoce las predicciones astrológicas del 26 noviembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Una revelación transformará tu visión del mundo. Podrían surgir oportunidades de viajes o estudios. Contarás con un confidente que te escuchará sin juicios, ayudándote a poner en palabras lo que te pasa. Al expresarte con sinceridad, descubrirás cuánto poder sanador tiene tu voz.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
Trending