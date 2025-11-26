Horóscopo de hoy para Sagitario del 26 noviembre de 2025

Una revelación transformará tu visión del mundo. Podrían surgir oportunidades de viajes o estudios. Contarás con un confidente que te escuchará sin juicios, ayudándote a poner en palabras lo que te pasa. Al expresarte con sinceridad, descubrirás cuánto poder sanador tiene tu voz.

Horóscopo de amor para Sagitario Cualquier compromiso con tu pareja mejora su relación y la hace mucho mejor. Si eres soltero, creas una impresión favorable con cierta persona que muestra un interés inusual en ti, que se nutre de tu aliento. Es buena idea para ti convencer a esta persona especial de tus intenciones románticas.

Horóscopo de dinero para Sagitario Adelante, puedes hacer una compra pequeña. Mientras mantengas un ojo en el precio y no hagas las cosas de más, estarás bien. Si estás pensando en invertir tu dinero para obtener un provecho, pide un buen consejo. Con un poco de trato inteligente las cosas saldrán como tú quieres.