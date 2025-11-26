Horóscopo de hoy para Tauro del 26 noviembre de 2025

Tu ambición se enciende y te impulsa a buscar independencia profesional. Irradiarás autoridad, ganándote respeto público. Sin embargo, la rigidez de ciertas estructuras podría resultarte insoportable. Comienzas a trazar con sigilo un plan para afirmar tu propio poder y sostener tu independencia.

Horóscopo de amor para Tauro La restricción y la cabeza fría son las mejores maneras de controlar tus emociones. Si te sientes agitado, asegúrate de no decir nada que moleste a aquellos que más te importan, podrías arrepentirte después. Es posible que tengas que considerar seriamente y delimitar el daño actual para tratar de cambiar tus nervios agotados.

Horóscopo de dinero para Tauro Tu finanzas no irán muy bien el día de hoy así que ten cuidado o podrías sufrir algunas pérdidas. Algunas personas tratarán de convencerte. Mantente escéptico a los consejos de los demás. Algunos de ellos pueden estar buscando sólo su propio bienestar y ser deshonestos al pensar solamente en sus intereses.