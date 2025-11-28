Horóscopo de hoy de El Niño Prodigio 28 noviembre de 2025
El Niño Prodigio nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo del 28 noviembre de 2025. Chequea lo que deparan los astros para ti
El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 28 de noviembre de 2025.
Aries
03/21 – 04/19
Comenzarás el día con la mirada puesta en el futuro y con ganas de compartir con amigos, aunque podrían surgir deseos ocultos o atracciones inesperadas. Por la tarde te pondrás en un modo más espiritual, dejando de lado tus propios intereses para tender una mano a quienes más lo necesitan.
Tauro
04/20 – 05/20
El trabajo promete ser dinámico, pero te convendrá encarar los imprevistos y asumir tus responsabilidades con inventiva sin distraerte con propuestas tentadoras. Por la tarde, sentirás que tus proyectos encuentran eco entre tus amigos. Ábrete al intercambio y la conexión.
Géminis
05/21 – 06/20
Las oportunidades de renovación tocarán tu vida de manera repentina, así que estate preparado para responder rápido y sin enredarte en detalles innecesarios. En el trabajo lograrás cumplir todas las expectativas y recibir el reconocimiento que tanto anhelas.
Cáncer
06/21 – 07/20
Si deseas resguardar tus secretos, controla ese impulso de revelarlos y actúa con cautela. Por la tarde, personas sabias te rodearán, ofreciéndote guía y enseñanzas que te transportarán hacia un espacio sagrado, invitándote a conectar con mayor unidad con el cosmos.
Leo
07/21 – 08/21
Disfrutarás de la compañía de tu pareja, siempre que evites actitudes absorbentes. Por la tarde, te despedirás de viejos fantasmas: no lamentes lo que no pudo ser ni veas las despedidas como fracasos; cada cierre es una puerta hacia algo nuevo.
Virgo
08/22 – 09/22
Si mantienes un ritmo vertiginoso, tu cuerpo te lo hará sentir. Dedícate a cuidar tu salud sin distracciones. En el amor, busca la compañía de quienes se entregan de verdad y aléjate de quienes prometen mucho y se esfuman como el vapor.
Libra
09/23 – 10/22
Al comenzar el día, vive tus aventuras con libertad, sin actitudes posesivas. Por la tarde, tus acciones tendrán un extra de entrega y dedicación; pondrás amor en cada pequeño gesto y sentirás la satisfacción de ser útil y aportar con tu trabajo.
Escorpio
10/23 – 11/22
El día comienza evocando memorias y personas que marcaron tu historia. Por la tarde, el cambio de Luna te otorgará un brillo especial, haciendo que destaques. Si deseas ser encantador o insinuarte, date permiso: tu magnetismo natural estará a tu favor.
Sagitario
11/23 – 12/20
La química con tus seres cercanos será excelente, siempre que respetes los límites y no intentes descubrir o difundir secretos ajenos. Por la tarde, tu hogar se convertirá en un refugio ideal para relajarte, y también para brindar consuelo a quienes se sienten solos o desamparados.
Capricornio
12/21 – 01/19
Cuida tus finanzas planificando tus gastos y evitando compromisos que te agoten. Por la tarde, un intercambio cercano te permitirá aprender a través de gestos, silencios y miradas, ofreciéndote un espacio creativo para comunicarte con quienes te inspiran.
Acuario
01/20 – 02/18
Tus visiones te mostrarán el camino indicado; evita dejarte arrastrar por ambiciones o la necesidad de aparentar. La tarde será ideal para darte gustos: usa tus recursos secretos, recurre a la alcancía, disfruta un espectáculo o renueva tu guardarropa.
Piscis
02/19 – 03/20
Hoy los astros te invitan a seguir tus presagios, aunque eso implique soltar amistades o vínculos que ya cumplieron su ciclo. Por la tarde, la Luna en tu signo despertará tu magia personal, y tu encanto fluirá, hipnotizando y atrayendo a quienes te rodean, como el flautista de Hamelín.