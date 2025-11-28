Horóscopo de hoy para Aries del 28 noviembre de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Aries. Conoce las predicciones astrológicas del 28 noviembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Comenzarás el día con la mirada puesta en el futuro y con ganas de compartir con amigos, aunque podrían surgir deseos ocultos o atracciones inesperadas. Por la tarde te pondrás en un modo más espiritual, dejando de lado tus propios intereses para tender una mano a quienes más lo necesitan.
