Horóscopo de hoy para Capricornio del 28 noviembre de 2025

Cuida tus finanzas planificando tus gastos y evitando compromisos que te agoten. Por la tarde, un intercambio cercano te permitirá aprender a través de gestos, silencios y miradas, ofreciéndote un espacio creativo para comunicarte con quienes te inspiran.

Horóscopo de amor para Capricornio Tomate tiempo para considerar seriamente tu vida romántica y decide si quieres compartir tu futuro con otra persona a largo plazo. Si quieres y tienes a alguien en mente es importante saber si también se siente de la misma manera. Necesitas seguridad en una cosa tan importante para poder planear con tiempo adecuadamente.

Horóscopo de dinero para Capricornio Manejaras los asuntos financieros con el aplomo usual y debes considerar diferentes tipos de inversiones. Una buena idea puede significar un buen futuro. Aun cuando solo estés buscando gangas, serás capaz de distinguir entre buenas y malas ofertas. ¡Saca provecho de ellas antes de que alguien más lo haga!