window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Escorpio del 28 noviembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Escorpio. Conoce las predicciones astrológicas del 28 noviembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_escorpio
Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

Escorpio

(10/23 – 11/22)

El día comienza evocando memorias y personas que marcaron tu historia. Por la tarde, el cambio de Luna te otorgará un brillo especial, haciendo que destaques. Si deseas ser encantador o insinuarte, date permiso: tu magnetismo natural estará a tu favor.

Horóscopo de amor para Escorpio

Cualquier sentimiento romántico que compartas estará intensificado, experimentas verdadero calor y afecto en una forma más apasionada. Si eres soltero, encuentras fácil conocer gente nueva e interesante, de hecho, no necesitas buscar conscientemente el poder hacer una cita con alguien con quien disfrutes la compañía, es probable que se te acerquen.

Horóscopo de dinero para Escorpio

Haz uso de tu actual estado de humor decisivo y continua con tus nuevos proyectos financieros, pueden valer la pena.Puede ser algo que quisiste por mucho tiempo, una compra espontánea o una inversión a largo plazo.Tienes ese toque ganador, particularmente porque puedes confiar más de lo usual en en tu asesor bancario y amigos. Otras personas reconocen que has trabajado fuerte por tu dinero y lo manejaras con cuidado.

Horóscopo de sexo paraEscorpio

Una fase altamente erótica está iniciando para ti y tu pareja. Aun en las situaciones ordinarias de todos los días dejan saber sus sentimientos el uno por el otro. Pueden fácilmente terminar haciendo el amor a toda prisa en el impulso del momento. No conoces límites, así que puede ser que la recámara termine descuidada.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

En esta nota

Escorpio Horóscopo de hoy
Trending
Contenido Patrocinado
Trending