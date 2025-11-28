Horóscopo de hoy para Escorpio del 28 noviembre de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Escorpio. Conoce las predicciones astrológicas del 28 noviembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
El día comienza evocando memorias y personas que marcaron tu historia. Por la tarde, el cambio de Luna te otorgará un brillo especial, haciendo que destaques. Si deseas ser encantador o insinuarte, date permiso: tu magnetismo natural estará a tu favor.
