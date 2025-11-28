Horóscopo de hoy para Géminis del 28 noviembre de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Géminis. Conoce las predicciones astrológicas del 28 noviembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Las oportunidades de renovación tocarán tu vida de manera repentina, así que estate preparado para responder rápido y sin enredarte en detalles innecesarios. En el trabajo lograrás cumplir todas las expectativas y recibir el reconocimiento que tanto anhelas.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
Trending