Horóscopo de hoy para Géminis del 28 noviembre de 2025

Las oportunidades de renovación tocarán tu vida de manera repentina, así que estate preparado para responder rápido y sin enredarte en detalles innecesarios. En el trabajo lograrás cumplir todas las expectativas y recibir el reconocimiento que tanto anhelas.

Horóscopo de amor para Géminis Si encuentras difícil controlar tu humor, encontrarás personas que no sabrán que esperar o cómo reaccionar adecuadamente. Los argumentos sobre asuntos triviales tienen muy poco impacto. Si sientes que has causado daño innecesario, sería bueno pedir disculpas por una explosión que era infundado y claramente no pensado ampliamente.

Horóscopo de dinero para Géminis En cuestiones de negocios, nada está saliendo como tú quieres. Las personas tratarán de sacar ventaja de tí en las negociaciones importantes, los contactos y tratarán de venderte productos malos. Estas naturalmente irritado, pero esto no resolverá el problema. Deja las inversiones mayores para después cuando las circunstancias sean más prometedoras.