Horóscopo de hoy para Leo del 28 noviembre de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 28 noviembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Disfrutarás de la compañía de tu pareja, siempre que evites actitudes absorbentes. Por la tarde, te despedirás de viejos fantasmas: no lamentes lo que no pudo ser ni veas las despedidas como fracasos; cada cierre es una puerta hacia algo nuevo.
