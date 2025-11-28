Horóscopo de hoy para Leo del 28 noviembre de 2025

Disfrutarás de la compañía de tu pareja, siempre que evites actitudes absorbentes. Por la tarde, te despedirás de viejos fantasmas: no lamentes lo que no pudo ser ni veas las despedidas como fracasos; cada cierre es una puerta hacia algo nuevo.

Horóscopo de amor para Leo Si encuentras problemas repetidamente en tu vida personal causados por los demás, te darás cuenta de que lo más seguro es que estas equivocado porque ni modo que tu no seas responsable de nada. Aun si lo encuentras molesto, mantente calmado, no tomes la críticas en forma personal. Evita sobre emocionarte y escucha con cuidado y reconocerás que es solo un montón de escándalo sobre nada.

Horóscopo de dinero para Leo Conduce tus asuntos financieros con moderación. De momento estas muy satisfecho pero debes sopesar los pros y los contras aún cuando prestes dinero. No te dejes engañar por personas que hacen falsas promesas cuando piden prestado y documenta todo por escrito. Esto te dejará dormir de noche y protegerá tus activos.