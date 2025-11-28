Horóscopo de hoy para Libra del 28 noviembre de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 28 noviembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Al comenzar el día, vive tus aventuras con libertad, sin actitudes posesivas. Por la tarde, tus acciones tendrán un extra de entrega y dedicación; pondrás amor en cada pequeño gesto y sentirás la satisfacción de ser útil y aportar con tu trabajo.
