Horóscopo de hoy para Piscis del 28 noviembre de 2025

Hoy los astros te invitan a seguir tus presagios, aunque eso implique soltar amistades o vínculos que ya cumplieron su ciclo. Por la tarde, la Luna en tu signo despertará tu magia personal, y tu encanto fluirá, hipnotizando y atrayendo a quienes te rodean, como el flautista de Hamelín.

Horóscopo de amor para Piscis Antes de decidir cómo quieres que sea tu vida privada, incluyes a tu pareja en tus deliberaciones y obtienes sugerencias valiosas sobre los asuntos importantes que tienes que discutir respecto a su futuro juntos y las decisiones que ambos necesitan aclarar que son necesarias para la realización de sus planes.

Horóscopo de dinero para Piscis Tu finanzas no irán muy bien el día de hoy así que ten cuidado o podrías sufrir algunas pérdidas. Algunas personas tratarán de convencerte. Mantente escéptico a los consejos de los demás. Algunos de ellos pueden estar buscando sólo su propio bienestar y ser deshonestos al pensar solamente en sus intereses.