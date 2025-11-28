Horóscopo de hoy para Piscis del 28 noviembre de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Piscis. Conoce las predicciones astrológicas del 28 noviembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Hoy los astros te invitan a seguir tus presagios, aunque eso implique soltar amistades o vínculos que ya cumplieron su ciclo. Por la tarde, la Luna en tu signo despertará tu magia personal, y tu encanto fluirá, hipnotizando y atrayendo a quienes te rodean, como el flautista de Hamelín.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
Trending