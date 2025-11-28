Horóscopo de hoy para Sagitario del 28 noviembre de 2025

La química con tus seres cercanos será excelente, siempre que respetes los límites y no intentes descubrir o difundir secretos ajenos. Por la tarde, tu hogar se convertirá en un refugio ideal para relajarte, y también para brindar consuelo a quienes se sienten solos o desamparados.

Horóscopo de amor para Sagitario Probablemente no pienses mucho en los demás, aun si son importantes para ti. Trata de no tomar estos sentimientos a pecho. Es mucho mejor si lo dejas y te consientes a ti mismo con un poco de tiempo libre. Espera a que seas capaz de reestablecer una mejor actitud, de otra forma los conflictos menores se vuelven una crisis mayor.

Horóscopo de dinero para Sagitario Hay muy pocos cambios previstos respecto al dinero. Haz que se sepan tus ideas y ve cómo responden otros a ellas. Puedes recibir un buen consejo que puede volverse lucrativo más adelante.. Solo asegúrate de no quedar atrapado en trivialidades, porque podrías perder tu inspiración.