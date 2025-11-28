Horóscopo de hoy para Sagitario del 28 noviembre de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Sagitario. Conoce las predicciones astrológicas del 28 noviembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
La química con tus seres cercanos será excelente, siempre que respetes los límites y no intentes descubrir o difundir secretos ajenos. Por la tarde, tu hogar se convertirá en un refugio ideal para relajarte, y también para brindar consuelo a quienes se sienten solos o desamparados.
