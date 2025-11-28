Horóscopo de hoy para Virgo del 28 noviembre de 2025

Si mantienes un ritmo vertiginoso, tu cuerpo te lo hará sentir. Dedícate a cuidar tu salud sin distracciones. En el amor, busca la compañía de quienes se entregan de verdad y aléjate de quienes prometen mucho y se esfuman como el vapor.

Horóscopo de amor para Virgo Tus cambios de humor tienen un efecto adverso en las personas cercanas a ti. Pareces cambiante, casi impredecible y terminas entrando en peleas con las personas a las que más quieres. Una solución puede ser, el pasar la mayoría de tu tiempo con aquellos que es menos probable que se molesten con tu impredecible humor.

Horóscopo de dinero para Virgo Como no puedes saber lo que encierra el futuro y ya que las cosas pueden cambiar rápidamente, prepárate a ser flexible incluso en las cuestiones financieras.Si haces una inversión o una adquisición mayor en este momento puedes sufrir algunas consecuencias desagradables Si te dan este consejo, permanece escéptico y toma tiempo para considerarlo ya que la información que te den puede no ser la mejor.