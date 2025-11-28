Horóscopo de hoy para Virgo del 28 noviembre de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Virgo. Conoce las predicciones astrológicas del 28 noviembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Si mantienes un ritmo vertiginoso, tu cuerpo te lo hará sentir. Dedícate a cuidar tu salud sin distracciones. En el amor, busca la compañía de quienes se entregan de verdad y aléjate de quienes prometen mucho y se esfuman como el vapor.
