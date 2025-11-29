Horóscopo de hoy de El Niño Prodigio 29 noviembre de 2025

El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 29 de noviembre de 2025.

03/21 – 04/19

Estarás más sensible de lo habitual, así que no te sobrecargues con proyectos grandes ni decisiones impulsivas. Permítete sentir y ofrecer compasión a todos, sin distinciones. Hoy la empatía será tu mejor escudo y tu brújula. Deja que la buena energía te abrace completamente.

04/20 – 05/20

Te rodearán personas muy distintas y su energía puede resultarte tan fascinante como confusa. No todo lo que brilla es oro, así que observa antes de aceptar propuestas nuevas. Y un consejo sabio: mantén separados los lazos de amistad de los asuntos económicos.

05/21 – 06/20

Aunque aparezcan distracciones y planes sociales tentadores, tu enfoque debe orientarse a lo profesional y cumplir con dedicación tus responsabilidades. Reorganizar prioridades es necesario. Dirige tu alma hacia tus aspiraciones más elevadas y el éxito llegará de manera natural.

06/21 – 07/20

Tu agenda está repleta y necesitas una pausa. Un paseo cerca del agua o el simple acto de planificar un viaje futuro puede devolverte serenidad. Estos momentos de descanso no son un lujo, sino alimento para tu alma. Regálate ese respiro balsámico que mereces.

07/21 – 08/21

Aunque los astros te han sonreído, hoy la consigna es bajar el ritmo y mirar hacia dentro. No todo es brillo exterior: explora esas emociones que están escondidas. Bucear en tu mundo interior te conectará con tu poder y una sensación de sanación profunda y liberadora.

08/22 – 09/22

Con el cuarto creciente, el amor se abre camino en todos los rincones. Puede surgir un nuevo romance o renovarse la magia de un vínculo existente. Abre tu alma, pero evita recrear el pasado: el encanto nace cuando la química es genuina, no un artificio antiguo.

09/23 – 10/22

Dale toda tu energía a la función que desempeñas y no dejes que las pantallas te distraigan. Tu trabajo o tus tareas necesitan devoción y entrega. Si te tomas un descanso digital, nadie se ofenderá. Al contrario, te permitirá fluir mejor en tu vida cotidiana.

10/23 – 11/22

Hoy el alma te pide placer simple y genuino. El dinero no llenará ese vacío, pero la creatividad sí. Dedica tiempo a tus pasatiempos, baila, pinta o juega sin medir el resultado. Reconecta con tu niño interior y recuerda que la alegría es un tesoro vivo.

11/23 – 12/20

Hoy la vida te invita a reconectar con tus raíces. Si has estado distante, acércate a tus seres queridos, especialmente a tus padres o familiares mayores. Comprenderlos y acompañarlos aliviará tu espíritu, y al dar afecto enriquecerás tu propia identidad.

12/21 – 01/19

Una propuesta inesperada llegará de alguien cercano: un hermano, vecino o compañero que anhela verte sonreír. Acepta la invitación y sal de tu refugio. Compartir momentos con otros suavizará tu ánimo, recordándote que la vida se disfruta también en compañía y comprensión mutua.

01/20 – 02/18

Es momento de revisar tus gastos y cuidar tu caudal económico. No todo lo esencial cuesta dinero, y tu generosidad merece límites sanos. Conecta con lo que realmente valoras. Esa química interior atraerá prosperidad y abundancia.

02/19 – 03/20

Con la Luna creciendo en tu signo la atmósfera se llena de magia y encanto. Vas a sentirte inspirado, con ganas de crear y conectar desde el alma. No trates de impresionar o dar una imagen grandilocuente. Busca experiencias que eleven tu espíritu, sin perder tu esencia ni tu sensibilidad.