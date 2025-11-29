Horóscopo de hoy de El Niño Prodigio 29 noviembre de 2025
El Niño Prodigio nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo del 29 noviembre de 2025. Chequea lo que deparan los astros para ti
El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 29 de noviembre de 2025.
Aries
03/21 – 04/19
Estarás más sensible de lo habitual, así que no te sobrecargues con proyectos grandes ni decisiones impulsivas. Permítete sentir y ofrecer compasión a todos, sin distinciones. Hoy la empatía será tu mejor escudo y tu brújula. Deja que la buena energía te abrace completamente.
Tauro
04/20 – 05/20
Te rodearán personas muy distintas y su energía puede resultarte tan fascinante como confusa. No todo lo que brilla es oro, así que observa antes de aceptar propuestas nuevas. Y un consejo sabio: mantén separados los lazos de amistad de los asuntos económicos.
Géminis
05/21 – 06/20
Aunque aparezcan distracciones y planes sociales tentadores, tu enfoque debe orientarse a lo profesional y cumplir con dedicación tus responsabilidades. Reorganizar prioridades es necesario. Dirige tu alma hacia tus aspiraciones más elevadas y el éxito llegará de manera natural.
Cáncer
06/21 – 07/20
Tu agenda está repleta y necesitas una pausa. Un paseo cerca del agua o el simple acto de planificar un viaje futuro puede devolverte serenidad. Estos momentos de descanso no son un lujo, sino alimento para tu alma. Regálate ese respiro balsámico que mereces.
Leo
07/21 – 08/21
Aunque los astros te han sonreído, hoy la consigna es bajar el ritmo y mirar hacia dentro. No todo es brillo exterior: explora esas emociones que están escondidas. Bucear en tu mundo interior te conectará con tu poder y una sensación de sanación profunda y liberadora.
Virgo
08/22 – 09/22
Con el cuarto creciente, el amor se abre camino en todos los rincones. Puede surgir un nuevo romance o renovarse la magia de un vínculo existente. Abre tu alma, pero evita recrear el pasado: el encanto nace cuando la química es genuina, no un artificio antiguo.
Libra
09/23 – 10/22
Dale toda tu energía a la función que desempeñas y no dejes que las pantallas te distraigan. Tu trabajo o tus tareas necesitan devoción y entrega. Si te tomas un descanso digital, nadie se ofenderá. Al contrario, te permitirá fluir mejor en tu vida cotidiana.
Escorpio
10/23 – 11/22
Hoy el alma te pide placer simple y genuino. El dinero no llenará ese vacío, pero la creatividad sí. Dedica tiempo a tus pasatiempos, baila, pinta o juega sin medir el resultado. Reconecta con tu niño interior y recuerda que la alegría es un tesoro vivo.
Sagitario
11/23 – 12/20
Hoy la vida te invita a reconectar con tus raíces. Si has estado distante, acércate a tus seres queridos, especialmente a tus padres o familiares mayores. Comprenderlos y acompañarlos aliviará tu espíritu, y al dar afecto enriquecerás tu propia identidad.
Capricornio
12/21 – 01/19
Una propuesta inesperada llegará de alguien cercano: un hermano, vecino o compañero que anhela verte sonreír. Acepta la invitación y sal de tu refugio. Compartir momentos con otros suavizará tu ánimo, recordándote que la vida se disfruta también en compañía y comprensión mutua.
Acuario
01/20 – 02/18
Es momento de revisar tus gastos y cuidar tu caudal económico. No todo lo esencial cuesta dinero, y tu generosidad merece límites sanos. Conecta con lo que realmente valoras. Esa química interior atraerá prosperidad y abundancia.
Piscis
02/19 – 03/20
Con la Luna creciendo en tu signo la atmósfera se llena de magia y encanto. Vas a sentirte inspirado, con ganas de crear y conectar desde el alma. No trates de impresionar o dar una imagen grandilocuente. Busca experiencias que eleven tu espíritu, sin perder tu esencia ni tu sensibilidad.