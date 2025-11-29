Horóscopo de hoy de Mhoni Vidente, 29 de noviembre de 2025

Mhoni Vidente es una reconocida vidente, astróloga y clarividente mexicana conocida por sus acertadas predicciones. Este es el horóscopo de hoy sábado 29 de noviembre para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

Este sábado te sorprende con algo del pasado que vuelve, pero con un aire tan fresco que hasta te hace gracia. No es repetir lecciones: es darte cuenta de cuánto has crecido. Una charla casual puede terminar en un plan divertido o en una invitación inesperada que pone chispa a tu día. Tu energía está encendida y la gente lo siente.

Consejo del día: Mantén tu firmeza, sí… pero deja que el buen rollo sea el que marque el ritmo.

Tauro

La semana venía lenta, pero hoy por fin sientes que todo encaja y te acomodas en modo sábado. Alguien cercano te muestra apoyo sin hacer ruido y hasta podrías recibir un pequeño alivio económico ideal para consentirte. La vida te invita a bajar la guardia, disfrutar con calma y dejar que el ambiente decembrino te envuelva.

Consejo del día: Confía en lo que avanza despacito… suele ser lo que más disfrutas.

Géminis

El día arranca con pequeños cambios, pero tú le agarras el ritmo en segundos. Sueltas algo que te estresaba y de inmediato estás listo para los planes, las risas y la gente. Un comentario al vuelo puede convertirse en la excusa perfecta para salir, improvisar o reconectar con quienes te hacen pasar un buen rato.

Consejo del día: Déjate sorprender… lo mejor del sábado llega sin avisar.

Cáncer

Hoy te animas a tomar esa decisión que habías pospuesto, y al hacerlo sientes un descanso emocional enorme. Puede tocarte un poquito de nostalgia, pero lejos de frenarte, te abre el corazón para disfrutar más a los tuyos. Alguien reconoce tu esfuerzo y eso te acomoda justo en la sintonía cálida que este sábado necesita.

Consejo del día: Cuida tu sensibilidad, pero no te quedes encerrado en ella.

Leo

Sin querer, hoy vuelves a ser el punto de referencia del grupo: alguien busca tu opinión, tu seguridad o simplemente tu presencia. Antes de lanzarte, observa; tu intuición está potente. Un gesto sincero de alguien especial reaviva una conexión que te hacía falta. Es un sábado para brillar desde la calma.

Consejo del día: Sé luz, pero sin prisa… el día ya está de tu lado.

Virgo

Un detalle que pasaste por alto se vuelve clave para resolver algo y te deja la mente clarísima para disfrutar el fin de semana. Hoy es perfecto para cerrar pendientes, ordenar un poco y luego entregarte a la desconexión sin culpa. Un mensaje o invitación puede convertirse en un plan agradable que no esperabas.

Consejo del día: Atiende lo necesario… y luego date permiso total para descansar.

Libra

Tu equilibrio interno será tu superpoder hoy. Una noticia breve pero positiva te cambia el ánimo y te empuja a hacer planes sin demasiadas vueltas. Tu forma de suavizar ambientes hará que un encuentro que pintaba tenso acabe siendo sorprendentemente grato.

Consejo del día: Protege tu paz… el resto se acomoda solo.

Escorpio

Hoy tu intuición te revela algo que estaba escondido y recuperas control sin drama. La gente se contagia de tu energía sin que muevas un dedo. Aprovecha esa influencia para liberar tensiones, conectar con los tuyos y encaminarte hacia un sábado que puede ser diferente y muy disfrutable.

Consejo del día: Planea con astucia, pero deja espacio para gozar.

Sagitario

Retomas un plan olvidado y eso te enciende la chispa de aventura tan tuya. Una conversación ligera abre ideas nuevas y quizá te lleve a una salida espontánea. Sientes ganas de libertad, movimiento y risas, pero conviene que cierres un par de pendientes para entrar al sábado sin cargas.

Consejo del día: Mantén tu enfoque sin apagar tu entusiasmo… hoy contagias alegría.

Capricornio

Hoy solucionas un tema que otros no pudieron y eso te deja con una satisfacción agradable. Alguien te expresa respeto o admiración, dándote un empujón emocional perfecto para disfrutar el sábado. Ajustas una meta, la haces más realista y liberas tensión justo a tiempo para relajarte.

Consejo del día: Organiza lo esencial… y deja que el día fluya con suavidad.

Acuario

El ambiente cambia, pero tú lo ves como una oportunidad para mejorar tus planes del día. Conectas con personas afines o inspiradoras, y eso abre la puerta a conversaciones interesantes o ideas poco comunes. El toque social te viene de maravilla para arrancar diciembre con buena vibra.

Consejo del día: Atrévete a hacer algo distinto… no lo pienses demasiado.

Piscis

Tu sensibilidad te permite captar emociones ajenas sin que nadie te diga nada. Eso te acerca más a tus seres queridos y te abre un sábado afectuoso y tranquilo. Una señal sutil, un mensaje, una invitación o un gesto, ilumina tu día y te recuerda el valor de confiar en tu intuición.

Consejo del día: Déjate guiar por tu instinto… hoy te conduce hacia buena compañía.