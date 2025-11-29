Horóscopo de hoy para Acuario del 29 noviembre de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Acuario. Conoce las predicciones astrológicas del 29 noviembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Es momento de revisar tus gastos y cuidar tu caudal económico. No todo lo esencial cuesta dinero, y tu generosidad merece límites sanos. Conecta con lo que realmente valoras. Esa química interior atraerá prosperidad y abundancia.
