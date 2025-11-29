window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Acuario del 29 noviembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Acuario. Conoce las predicciones astrológicas del 29 noviembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_acuario
Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

Acuario

(01/20 – 02/18)

Es momento de revisar tus gastos y cuidar tu caudal económico. No todo lo esencial cuesta dinero, y tu generosidad merece límites sanos. Conecta con lo que realmente valoras. Esa química interior atraerá prosperidad y abundancia.

Horóscopo de amor para Acuario

Tus amigos se sorprenderán repetidamente por tu conducta actual. Estas particularmente quisquilloso y propenso a quejarte de la más pequeña razón lo que puede ocasionar una atmósfera tensa en tus relaciones personales. Se tan abierto y honesto como puedas y habla de tus sentimientos con las personas más cercanas a ti, para que entiendan porque te estas sintiendo tan tenso y que puedas hacer concesiones de acuerdo a ello.

Horóscopo de dinero para Acuario

Nada puede detenerte ahora y tu trabajo parece tener éxito. Esto también es cierto para cuestiones de dinero. No hay nada de qué preocuparse ya que estas en una buena racha. Si tienes dinero de sobra, ahora es un buen momento de invertir. Después podrás ver al futuro positivamente, seguro de que tu inversión será fructífera.

Horóscopo de sexo paraAcuario

Suertudo, ¡ya que eres capaz de cumplir todas esas salvajes fantasías! Dile a tu pareja tus deseos más secretos. No seas tímido, estará más inclinada a aceptar de lo que te imaginas. Ambos disfrutan encendiéndose uno al otro con las palabras adecuadas. Después de un juego de palabras seductoras sabés lo que viene a continuación.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

