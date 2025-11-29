Horóscopo de hoy para Cáncer del 29 noviembre de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Cáncer. Conoce las predicciones astrológicas del 29 noviembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Tu agenda está repleta y necesitas una pausa. Un paseo cerca del agua o el simple acto de planificar un viaje futuro puede devolverte serenidad. Estos momentos de descanso no son un lujo, sino alimento para tu alma. Regálate ese respiro balsámico que mereces.
