Horóscopo de hoy para Capricornio del 29 noviembre de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Capricornio. Conoce las predicciones astrológicas del 29 noviembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Una propuesta inesperada llegará de alguien cercano: un hermano, vecino o compañero que anhela verte sonreír. Acepta la invitación y sal de tu refugio. Compartir momentos con otros suavizará tu ánimo, recordándote que la vida se disfruta también en compañía y comprensión mutua.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
Trending