Horóscopo de hoy para Escorpio del 29 noviembre de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Escorpio. Conoce las predicciones astrológicas del 29 noviembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Hoy el alma te pide placer simple y genuino. El dinero no llenará ese vacío, pero la creatividad sí. Dedica tiempo a tus pasatiempos, baila, pinta o juega sin medir el resultado. Reconecta con tu niño interior y recuerda que la alegría es un tesoro vivo.
