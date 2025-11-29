window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Géminis del 29 noviembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Géminis. Conoce las predicciones astrológicas del 29 noviembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_geminis
Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

Géminis

(05/21 – 06/20)

Aunque aparezcan distracciones y planes sociales tentadores, tu enfoque debe orientarse a lo profesional y cumplir con dedicación tus responsabilidades. Reorganizar prioridades es necesario. Dirige tu alma hacia tus aspiraciones más elevadas y el éxito llegará de manera natural.

Horóscopo de amor para Géminis

No te permitas perder el control, piensa cuidadosamente antes de iniciar cualquier argumento, tus poderes de persuasión no son buenos y necesitas ser mejorados substancialmente. Trata de arreglar las dificultades con tus compañeros y no dejes asuntos sin resolver. Aprecia que tan importante es una relación y las disputas pueden ser innecesarias.

Horóscopo de dinero para Géminis

Las cosas no se ven bien en el frente financiero. Estas muy dudoso y no puedes tomar la iniciativa en el momento adecuado. Una falta de concentración hace que tu juicio sea titubeante. Evita hacer decisiones difíciles, porque es altamente probable que cometas un error y te crees problemas a tí mismo. Baja tu meta por el momento.

Horóscopo de sexo paraGéminis

Todos los sistemas van a tu vida sexual. Habrá variedad y pasión disponible para ti y tu pareja, para que lo disfruten y encontrarán nuevas formas de encenderse uno al otro. No hay tabúes entre ustedes y no tendrás reparos en experimentar con nuevas ideas eróticas y deliciosos juegos sensuales. No esperes mucho a que te pregunten.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

En esta nota

Géminis Horóscopo de hoy
Trending
Contenido Patrocinado
Trending