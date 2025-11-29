Horóscopo de hoy para Géminis del 29 noviembre de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Géminis. Conoce las predicciones astrológicas del 29 noviembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Aunque aparezcan distracciones y planes sociales tentadores, tu enfoque debe orientarse a lo profesional y cumplir con dedicación tus responsabilidades. Reorganizar prioridades es necesario. Dirige tu alma hacia tus aspiraciones más elevadas y el éxito llegará de manera natural.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
Trending