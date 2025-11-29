Horóscopo de hoy para Leo del 29 noviembre de 2025

Aunque los astros te han sonreído, hoy la consigna es bajar el ritmo y mirar hacia dentro. No todo es brillo exterior: explora esas emociones que están escondidas. Bucear en tu mundo interior te conectará con tu poder y una sensación de sanación profunda y liberadora.

Horóscopo de amor para Leo Si tienes algún a pequeña diferencia con tu pareja, trata de no ser tan brutalmente honesto, esto puede ser muy doloroso y eventualmente puedes arrepentirte de lo que dijiste. Mejor responde a sus necesidades y adoptar un acercamiento mucho más diplomático y atender la causa de sus preocupaciones más rápido.

Horóscopo de dinero para Leo No malgastes tu tiempo en proyectos pequeños. Tus instintos de negocios están bien afinados hoy, así que úsalos para concentrarte en lo importante. Haz las inversiones que necesites y los beneficios pronto te llegaran. Comprate algo, porque estas circunstancias favorables, son en verdad algo que hay que celebrar.