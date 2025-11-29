Horóscopo de hoy para Leo del 29 noviembre de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 29 noviembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Aunque los astros te han sonreído, hoy la consigna es bajar el ritmo y mirar hacia dentro. No todo es brillo exterior: explora esas emociones que están escondidas. Bucear en tu mundo interior te conectará con tu poder y una sensación de sanación profunda y liberadora.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
Trending