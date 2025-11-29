window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Leo del 29 noviembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 29 noviembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Leo

(07/21 – 08/21)

Aunque los astros te han sonreído, hoy la consigna es bajar el ritmo y mirar hacia dentro. No todo es brillo exterior: explora esas emociones que están escondidas. Bucear en tu mundo interior te conectará con tu poder y una sensación de sanación profunda y liberadora.

Horóscopo de amor para Leo

Si tienes algún a pequeña diferencia con tu pareja, trata de no ser tan brutalmente honesto, esto puede ser muy doloroso y eventualmente puedes arrepentirte de lo que dijiste. Mejor responde a sus necesidades y adoptar un acercamiento mucho más diplomático y atender la causa de sus preocupaciones más rápido.

Horóscopo de dinero para Leo

No malgastes tu tiempo en proyectos pequeños. Tus instintos de negocios están bien afinados hoy, así que úsalos para concentrarte en lo importante. Haz las inversiones que necesites y los beneficios pronto te llegaran. Comprate algo, porque estas circunstancias favorables, son en verdad algo que hay que celebrar.

Horóscopo de sexo paraLeo

Mucha acción indica que tu amante está loco por tu manera apasionada de hacer el amor y regularmente está siendo llevado a las alturas del éxtasis. Te mostrará su aprecio respondiendo con un intenso deseo. Es una recompensa aun mayor para tu amante el saber que no siempre tendrá que dar el primer paso.

