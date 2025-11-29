Horóscopo de hoy para Libra del 29 noviembre de 2025

Dale toda tu energía a la función que desempeñas y no dejes que las pantallas te distraigan. Tu trabajo o tus tareas necesitan devoción y entrega. Si te tomas un descanso digital, nadie se ofenderá. Al contrario, te permitirá fluir mejor en tu vida cotidiana.

Horóscopo de amor para Libra La vida probablemente sea problemática si tienes altas expectativas poco realistas. Los argumentos son inevitables si estas esperando más de lo que los demás están preparados para dar. Trata de controlar tu conducta y no pongas presión extra en tu pareja o tus amigos al hacer demandas imposibles o inapropiadas.

Horóscopo de dinero para Libra ¿Necesitas dinero para invertir en nuevos proyectos? Sigue adelante con tus planes, porque las circunstancias son favorables. Los amigos que te dan consejos están siendo honestos contigo la mayor parte del tiempo. Si quieres comprar algo puedes hacerlo ahora. Haras la elección adecuada, no te dejes engañar por el vendedor.