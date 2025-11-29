Horóscopo de hoy para Sagitario del 29 noviembre de 2025

Hoy la vida te invita a reconectar con tus raíces. Si has estado distante, acércate a tus seres queridos, especialmente a tus padres o familiares mayores. Comprenderlos y acompañarlos aliviará tu espíritu, y al dar afecto enriquecerás tu propia identidad.

Horóscopo de amor para Sagitario Recibes propuestas, se abierto en cuanto a aceptarlas. Si tu ser amado te sugiere algo extraño, trata de acomodarte a sus deseos. Si eres soltero puedes tener sugerencias sorpresivas de personas que conocerás. Confía en tu intuición para decidir si lo que se propone es lo que tú necesitas y descubre un lado totalmente nuevo de ti mismo.

Horóscopo de dinero para Sagitario Sé un poco más cuidadoso con las finanzas. Mantén el control de todos tus negocios y especialmente de tu dinero. Sería una pena gastarlo en cosas que no te darán placer a largo plazo. Si tienes la suerte de tener algunos ahorros, sería buena idea invertirlos provechosamente.