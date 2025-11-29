window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Sagitario del 29 noviembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Sagitario. Conoce las predicciones astrológicas del 29 noviembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Sagitario

(11/23 – 12/20)

Hoy la vida te invita a reconectar con tus raíces. Si has estado distante, acércate a tus seres queridos, especialmente a tus padres o familiares mayores. Comprenderlos y acompañarlos aliviará tu espíritu, y al dar afecto enriquecerás tu propia identidad.

Horóscopo de amor para Sagitario

Recibes propuestas, se abierto en cuanto a aceptarlas. Si tu ser amado te sugiere algo extraño, trata de acomodarte a sus deseos. Si eres soltero puedes tener sugerencias sorpresivas de personas que conocerás. Confía en tu intuición para decidir si lo que se propone es lo que tú necesitas y descubre un lado totalmente nuevo de ti mismo.

Horóscopo de dinero para Sagitario

Sé un poco más cuidadoso con las finanzas. Mantén el control de todos tus negocios y especialmente de tu dinero. Sería una pena gastarlo en cosas que no te darán placer a largo plazo. Si tienes la suerte de tener algunos ahorros, sería buena idea invertirlos provechosamente.

Horóscopo de sexo paraSagitario

Sientes que quieres tratar nuevos juegos amorosos inusuales, ya sea algunas posiciones flexibles y acrobáticas del Kama Sutra o cierto tipo de accesorios de piel. Adelante, pruébalo, tu pareja te seguirá el juego. No te decepciones si no te satisface completamente. Las técnicas sofisticadas necesitan mucha práctica y cuando se refiere al sexo, la práctica lo hace perfecto.

