Horóscopo de hoy para Sagitario del 29 noviembre de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Sagitario. Conoce las predicciones astrológicas del 29 noviembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Hoy la vida te invita a reconectar con tus raíces. Si has estado distante, acércate a tus seres queridos, especialmente a tus padres o familiares mayores. Comprenderlos y acompañarlos aliviará tu espíritu, y al dar afecto enriquecerás tu propia identidad.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
Trending