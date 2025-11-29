Horóscopo de hoy para Tauro del 29 noviembre de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Tauro. Conoce las predicciones astrológicas del 29 noviembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Te rodearán personas muy distintas y su energía puede resultarte tan fascinante como confusa. No todo lo que brilla es oro, así que observa antes de aceptar propuestas nuevas. Y un consejo sabio: mantén separados los lazos de amistad de los asuntos económicos.
