Horóscopo de hoy para Tauro del 29 noviembre de 2025

Te rodearán personas muy distintas y su energía puede resultarte tan fascinante como confusa. No todo lo que brilla es oro, así que observa antes de aceptar propuestas nuevas. Y un consejo sabio: mantén separados los lazos de amistad de los asuntos económicos.

Horóscopo de amor para Tauro Te ves involucrado en una discusión con tu pareja sobre una diferencia de opinión. Ambos creen que tu estas en lo correcto, sin embargo tú te das cuenta de que cada quien mira a las cosas desde su propia y limitada perspectiva y por lo tanto encuentras más fácil ignorar las protestas, dejándolos tener su propia forma aun cuando no estés de acuerdo.

Horóscopo de dinero para Tauro Este es un mal día para los negocios exitosos. Mantente alejado de proyectos riesgosos , ya que tus posibilidades de obtener beneficios son muy pocas. A largo plazo puedes tener pérdidas considerables y te arrepentirás de las decisiones de hoy. Hoy tienes predisposición a dejar que te engañen cuando hagas transacciones pequeñas, así que no dejes que esto pase.