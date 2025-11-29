window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Tauro del 29 noviembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Tauro. Conoce las predicciones astrológicas del 29 noviembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Tauro

(04/20 – 05/20)

Te rodearán personas muy distintas y su energía puede resultarte tan fascinante como confusa. No todo lo que brilla es oro, así que observa antes de aceptar propuestas nuevas. Y un consejo sabio: mantén separados los lazos de amistad de los asuntos económicos.

Horóscopo de amor para Tauro

Te ves involucrado en una discusión con tu pareja sobre una diferencia de opinión. Ambos creen que tu estas en lo correcto, sin embargo tú te das cuenta de que cada quien mira a las cosas desde su propia y limitada perspectiva y por lo tanto encuentras más fácil ignorar las protestas, dejándolos tener su propia forma aun cuando no estés de acuerdo.

Horóscopo de dinero para Tauro

Este es un mal día para los negocios exitosos. Mantente alejado de proyectos riesgosos , ya que tus posibilidades de obtener beneficios son muy pocas. A largo plazo puedes tener pérdidas considerables y te arrepentirás de las decisiones de hoy. Hoy tienes predisposición a dejar que te engañen cuando hagas transacciones pequeñas, así que no dejes que esto pase.

Horóscopo de sexo paraTauro

¡Placer es tu segundo nombre! La otra cara es que tu solo estas pensando en tus propias necesidades cuando haces el amor y descuidas las necesidades de tu pareja. Dale una sorpresa con un delicioso gusto erótico o compra algunos juguetes sexuales para volverla loca. No hay limites en esta forma de disfrutar.

