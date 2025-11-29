Horóscopo de hoy para Virgo del 29 noviembre de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Virgo. Conoce las predicciones astrológicas del 29 noviembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Con el cuarto creciente, el amor se abre camino en todos los rincones. Puede surgir un nuevo romance o renovarse la magia de un vínculo existente. Abre tu alma, pero evita recrear el pasado: el encanto nace cuando la química es genuina, no un artificio antiguo.
