Horóscopo de hoy de El Niño Prodigio 1 diciembre de 2025

El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 1 de diciembre de 2025.

03/21 – 04/19

Llega un tiempo propicio para iniciar proyectos personales con el fin de crecer y pulir tu potencial. Una persona sabia te ofrecerá un consejo revelador que encenderá tu visión. Además, recibirás apoyo desde lejos, confirmando que el universo te impulsa hacia un nuevo horizonte.

04/20 – 05/20

Concluyes una etapa de manera positiva, liberando una energía potente. Permítete sentir y dejar que las emociones sigan su cauce natural. Tu fuego interno se suaviza, y las experiencias intensas fluirán con mayor ligereza al soltar la energía al cosmos.

05/21 – 06/20

Tus amistades se convertirán en motor de entusiasmo y movimiento. Si te invitan a salir, acepta sin pensarlo: nuevas personas podrían marcar un antes y un después en tu camino. Compartir, reír y conectar encenderá tu chispa vital y renovará tu inspiración de cara al futuro.

06/21 – 07/20

Vives un día de logros y reconocimiento. Tu liderazgo natural se afirma, y tus habilidades comienzan a destacarse con fuerza. Contarás con el apoyo de alguien generoso que te ayudará a alcanzar tus metas. En lo profesional, las señales apuntan a un éxito rotundo.

07/21 – 08/21

Una aventura apasionante está por comenzar. Podrías realizar un viaje, una excursión o vivir una experiencia al aire libre que despierte tu espíritu explorador. Si participas en alguna competencia o actividad recreativa, brillas con entusiasmo: tu desempeño atraerá aplausos, premios y nuevas oportunidades.

08/22 – 09/22

Enfrentarás desafíos que pondrán a prueba tu temple, pero emergerás fortalecido. Podrías recibir un dinero familiar o iniciar un negocio compartido. El aliento y la protección de tus seres queridos te recordarán que la unión potencia tu ímpetu guerrero.

09/23 – 10/22

El amor recupera chispa y alegría. Si estás en pareja, la complicidad y el juego volverán a ser protagonistas. Si estás soltero, podrías sentir un interés especial con alguien cercano, un colega o vecino. Disfruta del encuentro de este nuevo aire de atracción y ligereza.

10/23 – 11/22

Tu energía física está en su punto más alto y tu metabolismo responde de maravilla. La vitalidad fluye en cada movimiento, recordándote que la salud es acción. Resuelves todo con eficacia. También podrías generar buenos ingresos mediante tu labor o actividad personal.

11/23 – 12/20

Hoy brillarás con fuerza y ocuparás el centro de la escena. Un gesto noble o heroico despertará admiración a tu alrededor. Disfrutarás de la vida junto a alguien muy especial y tu espíritu generoso contagiará entusiasmo, amor y gratitud en quienes comparten tu luz.

12/21 – 01/19

Una emoción profunda te llevará a reconectar con tus raíces. Al abrir el cofre de los recuerdos, hallarás tesoros que fortalecen tu identidad. Sentirás orgullo por tu historia y comprenderás que el verdadero sostén proviene de la sabiduría y fuerza de tus seres queridos y su legado.

01/20 – 02/18

Personas inspiradoras te impulsarán a expresarte con sinceridad. Las charlas y encuentros abrirán nuevas perspectivas y encenderán tu ingenio. Tendrás ideas brillantes que transformarás en acción de inmediato. Es un día ideal para conectar, compartir visiones y dejar que tu mente vuele alto.

02/19 – 03/20

Tu ambición se despierta y te impulsa a mejorar tu situación económica. Las gestiones comerciales o laborales que inicies pueden resultar muy favorables. Una figura influyente será mecenas de tus planes. Si trabajas en relación de dependencia, es momento de pedir reconocimiento o aumento.