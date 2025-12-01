Horóscopo de hoy para Capricornio del 1 diciembre de 2025

Una emoción profunda te llevará a reconectar con tus raíces. Al abrir el cofre de los recuerdos, hallarás tesoros que fortalecen tu identidad. Sentirás orgullo por tu historia y comprenderás que el verdadero sostén proviene de la sabiduría y fuerza de tus seres queridos y su legado.

Horóscopo de amor para Capricornio Los demás se dan cuenta de lo irritable que pareces estar. No hay ninguna razón para hacer un drama sobre cosas que tienen tan pocas consecuencias, solo resultan en una animosidad innecesaria. Sientes que estás perdiendo el control, regana tu serenidad adoptando un enfoque sensato y llega a enfrentarte con tu mal humor potencial.

Horóscopo de dinero para Capricornio Las estrellas se inclinan hacia a tí. Manten este nivel de actividad, porque tienes buen instinto para las transacciones de negocios productivas. Las negociaciones en las buenas inversiones están hechas en base a la buena fé y son el objetivo. Si no tiras muy alto, muchas opciones se te abrirán. No permitas que las demandas financieras pendientes no se paguen, ya que seguramente se resolverán positivamente.