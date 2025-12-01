Horóscopo de hoy para Escorpio del 1 diciembre de 2025
Tu energía física está en su punto más alto y tu metabolismo responde de maravilla. La vitalidad fluye en cada movimiento, recordándote que la salud es acción. Resuelves todo con eficacia. También podrías generar buenos ingresos mediante tu labor o actividad personal.
