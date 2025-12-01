window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Géminis del 1 diciembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Géminis. Conoce las predicciones astrológicas del 1 diciembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Géminis

(05/21 – 06/20)

Tus amistades se convertirán en motor de entusiasmo y movimiento. Si te invitan a salir, acepta sin pensarlo: nuevas personas podrían marcar un antes y un después en tu camino. Compartir, reír y conectar encenderá tu chispa vital y renovará tu inspiración de cara al futuro.

Horóscopo de amor para Géminis

Escoge tus palabras con cuidado, tu habilidad para comprometerte no se ve, y cualquier exabrupto o comportamiento errático no serán bien recibidos por aquellos que más te importan. Si le pides a tu compañero que te entienda, no esperes que te de las respuestas, tu siempre eres el arquitecto de tu propio destino.

Horóscopo de dinero para Géminis

Tus finanzas están pasando por una fase turbulenta. Tu piensas que tus decisiones siempre son correctas pero en la realidad ese no es el caso. Pronto se hará obvio que tus inversiones no son del todo rentables. No culpes a otros, frena tu orgullo y acepta que tu distanciamiento es lo que ha ocasionado esta miseria.

Horóscopo de sexo paraGéminis

Tu pareja ha estado encendiendo el encanto y bromeándote con un comportamiento sugestivo cargado sexualmente. Ambos dos esperan con anticipación su encuentro erótico. ¡Muestrale a tu pareja cuanto deseas hacer el amor y volverla loca con un masaje profundo y largo de lo mas erótico!

