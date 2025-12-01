Horóscopo de hoy para Libra del 1 diciembre de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 1 diciembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
El amor recupera chispa y alegría. Si estás en pareja, la complicidad y el juego volverán a ser protagonistas. Si estás soltero, podrías sentir un interés especial con alguien cercano, un colega o vecino. Disfruta del encuentro de este nuevo aire de atracción y ligereza.
