Horóscopo de hoy para Tauro del 1 diciembre de 2025

Concluyes una etapa de manera positiva, liberando una energía potente. Permítete sentir y dejar que las emociones sigan su cauce natural. Tu fuego interno se suaviza, y las experiencias intensas fluirán con mayor ligereza al soltar la energía al cosmos.

Horóscopo de amor para Tauro Si estas experimentando altas y bajas en tus emociones y sientes que eres constantemente mal entendido o criticado equivocadamente, se particularmente cuidadoso de no sobre reaccionar o portarte de una manera inapropiada, lastimando a tu pareja, o haciendo algo que más adelante puedes lamentar.

Horóscopo de dinero para Tauro Algunos problemas inesperados pueden surgir durante los tratos de negocios. Tu planes e ideas no están haciendo progreso y no puedes convencer a otros de sus beneficios. Esto puede ser genuinamente frustrante, pero no apresures las cosas, porque pueden revertirse y puedes terminar perdiendo. Mantén la cabeza fría o pueden pasar cosas peores.