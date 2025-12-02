Horóscopo de hoy para Capricornio del 2 diciembre de 2025

Recibirás propuestas atractivas para salir y compartir, pero antes necesitas enfocarte en tu entorno cercano. Hay temas familiares que piden tu presencia y liderazgo. Al asumir tu rol con ímpetu, fortalecerás los lazos y recuperarás el sentido de pertenencia que te sostiene.

Horóscopo de amor para Capricornio Si tu pareja te evita, y prefiere estar sola, déjala tener el espacio que necesita. Pensando en eso, puede ser una consecuencia de tu mala conducta hacia ella, no te preocupes demasiado por esto, estar en calma un rato es poco probable que cause mucho daño a tu relación.

Horóscopo de dinero para Capricornio ¿Necesitas dinero para invertir en nuevos proyectos? Sigue adelante con tus planes, porque las circunstancias son favorables. Los amigos que te dan consejos están siendo honestos contigo la mayor parte del tiempo. Si quieres comprar algo puedes hacerlo ahora. Haras la elección adecuada, no te dejes engañar por el vendedor.