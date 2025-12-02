Horóscopo de hoy para Leo del 2 diciembre de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 2 diciembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Un nuevo horizonte se abre ante ti, impulsándote a crecer y conquistar experiencias más elevadas. Evita distracciones y nostalgias que intenten frenarte. La comodidad puede volverse trampa. Tu poder se fortalece cuando avanzas con decisión, dejando atrás lo que ya cumplió su propósito.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
Trending