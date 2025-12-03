Horóscopo de hoy para Capricornio del 3 diciembre de 2025

Tu deseo de prosperar se une al anhelo de disfrutar plenamente. Recuerda que generar ingresos no tiene por qué alejarte de la creatividad ni del placer de hacer lo que amas. Lo esencial es sentir que floreces mientras percibes una abundancia fiel a tu verdadero valor.

Horóscopo de amor para Capricornio Tu amabilidad y entendimiento aumentan e intensifican el afecto que muestras a tu pareja. Sin embargo, si estas soltero, encuentras que eres aceptado por casi todos los que encuentras. Nada ni nadie puede pararte de conocer a alguien especial que eventualmente se volverá más que un mejor amigo.

Horóscopo de dinero para Capricornio El día de hoy es extremadamente prometedor para nuevas adquisiciones importantes. Tienes el instinto adecuado para una buena oferta y no te intimidas fácilmente. Tus amigos te darán un consejo honesto si lo necesitas. Invierte cualquier dinero extra en forma rentable.Las cosas irán sin problemas y estarás seguro de encontrar el tipo de acuerdo adecuado.