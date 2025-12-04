Horóscopo de hoy para Géminis del 4 diciembre de 2025

En tu rutina diaria asumirás varios roles que podrían generar cierta tensión interna. Aprovecha este cierre de ciclo lunar para hacer pausas y permitir que todo se asiente de forma natural. Darte ese espacio es un acto de serenidad y auténtica espiritualidad hacia ti mismo.

Horóscopo de amor para Géminis Recuerda que no todos pueden entender cómo te sientes, a menos que se los digas no pueden saberlo. Aun si te sientes harto o solo frustrado contigo mismo permanece positivo. Pasa run tiempo hablando seriamente con la gente que respetas, oye bien los consejos que te dan tus amigos y seres queridos.

Horóscopo de dinero para Géminis ¡Tienes mucho qué hacer! Si no estás al pendiente puedes tener pérdidas inesperadas. El otro problema es tu actitud frívola hacia gastar,que puede llegar a ser precaria cuando tengas que pagar las cuentas. Mejor práctica limitando el daño. Si quieres empezar a tener ganancias otra vez, debes de ser paciente.