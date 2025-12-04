window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Leo del 4 diciembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 4 diciembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_leo
Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

Leo

(07/21 – 08/21)

Tus familiares expresarán sus emociones y opiniones, revelando aspectos valiosos de su mundo interior. Escuchar con atención te brindará una nueva comprensión sobre tus raíces y te ayudará a definir tus próximos pasos. Saber de dónde vienes consolidará tu propósito de superación.

Horóscopo de amor para Leo

Encuentras sentido y verdadero valor en tu relación, es muy fácil olvidar pequeños problemas personales, estas contento con tu pareja y prefieres concentrarte en los cálidos sentimientos que compartes con ella. Si estas soltero, buscas personas a las que puedas querer y cuidar considerando esto algo esencial en la vida.

Horóscopo de dinero para Leo

Muchas cosas pueden pasar hoy con respecto al dinero. Es un buen momento de invertir en proyectos riesgosos en los que habías sido cauteloso anteriormente.Usa tu sentido común porque nada sucede por sí mismo a pesar de las circunstancias positivas.Tienes que hacer un esfuerzo para ser realmente exitoso, aun cuando esto signifique únicamente hacer una investigación a fondo.

Horóscopo de sexo paraLeo

Aun si tú y tu pareja son sexualmente activos lo que hacen es lo mismo que en la recámara donde la mayor parte de su acción sexual se lleva a cabo. Se más aventurero y emocionante logrando lo máximo de su tiempo juntos y verdaderamente aprende a apreciar la histamina y sensibilidad de cada uno.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

En esta nota

Horóscopo de hoy Leo
Trending
Contenido Patrocinado
Trending