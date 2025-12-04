Horóscopo de hoy para Libra del 4 diciembre de 2025

Los temas comerciales ocuparán tu atención, llevándote a planificar estrategias para obtener respaldo o financiamiento. Si gestionas una herencia, juicio o sucesión, podrían llegar noticias alentadoras. Tu capital crece cuando sabes fusionar los recursos ajenos con los propios.

Horóscopo de amor para Libra Estas reacio a dejar un amor existente Con ese compromiso, eventualmente tendrás la pareja por la que has esperado. Si eres soltero tu actitud amena determina que tan bien te va. Las personas reaccionan positivamente ante ti y notan lo muy sociable que eres. Es fácil para ti conocer e impresionar a los demás.

Horóscopo de dinero para Libra Tus consejos en materia de finanzas son muy buscados, especialmente para los proyectos que tomes con otros. Maneja tu conocimiento libremente con ellos, pero no les des todo. Quita mucha energía y tú lo sabes, estarás muy cansado para seguir tus propios intereses. Escucha lo que otros tienen que decir, porque sería una pena estar dando sin haber obtenido algo a cambio.