Horóscopo de hoy de Mhoni Vidente, 5 de diciembre de 2025

Mhoni Vidente es una reconocida vidente, astróloga y clarividente mexicana conocida por sus acertadas predicciones. Este es el horóscopo de hoy viernes 5 de diciembre para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

Este viernes te invita a bajar la marcha y dejar que el fin de semana te alcance sin resistencia. Algo que venías cargando se acomoda, dándote la sensación de que por fin puedes soltar el aire y relajarte. La vibra decembrina comienza a envolverte, recordándote que hay momentos que se disfrutan mejor cuando no los fuerzas.

Consejo del día: Deja que el viernes te suavice el paso… el descanso también es impulso.

Tauro

El viernes llega como un abrazo que necesitabas desde hace días. El cuerpo baja revoluciones y la mente agradece un respiro después de una semana intensa. Un gesto sencillo te devuelve calma y te hace sentir que todo empieza a acomodarse. La energía del fin de semana te invita a disfrutar sin prisa.

Consejo del día: Date permiso de desconectar… lo sencillo hoy nutre más que nunca.

Géminis

Este viernes te recibe con una energía fresca que aligera tus preocupaciones. Algo que tenías en mente pierde peso y te abre espacio para conversaciones ligeras, ideas nuevas y planes espontáneos. Es el día ideal para dejar que la tarde fluya y permitir que el fin de semana se encienda solo.

Consejo del día: Suelta la agenda estricta… lo mejor llega sin avisar.

Cáncer

Hoy notas cómo la semana se va disolviendo y te deja un viernes más suave. Una decisión que traías en pausa encuentra su sitio y te regala tranquilidad justo al inicio del descanso. La nostalgia aparece, sí, pero trae más ternura que peso, conectándote con lo que te hace bien y con quienes te cuidan.

Consejo del día: Permítete sentir… pero dirige tus pasos hacia lo que te calma.

Leo

Este viernes no exige esfuerzo para que te sientas querido. La gente busca tu energía cálida y tu presencia ligera, y eso te acomoda en un mood perfecto para recibir el fin de semana. Una señal o detalle inesperado puede encender emociones bonitas sin dramatismos.

Consejo del día: Brilla desde la calma… tu luz se nota igual de fuerte.

Virgo

Un pequeño detalle que pasaste por alto termina resolviendo más de lo imaginado, liberando espacio mental justo antes del fin de semana. Hoy puedes cerrar lo justo y necesario para entregarte a un viernes ordenado, tranquilo y sin presiones. Una llamada o mensaje puede convertirse en un plan sencillo pero reconfortante.

Consejo del día: Atiende lo mínimo… y permite que la tarde sea totalmente tuya.

Libra

La energía del viernes te equilibra sin esfuerzo. Una noticia breve te alegra el día y te invita a socializar de manera ligera. Incluso algo que parecía tenso se suaviza gracias a tu toque diplomático. El fin de semana se abre cálido, armonioso y muy en tu estilo.

Consejo del día: Protege tu paz… hoy es tu mejor punto de partida.

Escorpio

Este viernes tu intuición te muestra algo importante sin dramatismos. Esa claridad te devuelve control y te coloca en un mood relajado pero poderoso para iniciar el fin de semana. El ambiente social se siente propicio para compartir, liberar tensiones y disfrutar sin intensidad de más.

Consejo del día: Deja que el día marque su ritmo… te sorprenderá lo bien que fluye.

Sagitario

El viernes enciende tu chispa de forma suave, sin la prisa de otros días. Recuperas un plan o idea que te entusiasma y que te recuerda lo bien que te hace disfrutar sin expectativas. Resuelves un par de pendientes y te liberas para entregarte por completo al espíritu decembrino y al descanso.

Consejo del día: Mantén tu alegría, pero deja que el viernes te guíe sin apuros.

Capricornio

Hoy cierras algo pequeño pero clave que te baja el estrés de inmediato, dándote un arranque de fin de semana mucho más liviano. Alguien reconoce tu esfuerzo y eso te sienta mejor de lo que esperabas. Ajustas planes, bajas exigencias y te permites un viernes simple, tranquilo y necesario.

Consejo del día: Organiza lo básico… y dale espacio al descanso que te has ganado.

Acuario

Este viernes trae un respiro mental que te sienta de maravilla. Conectas con personas que te inspiran o te entienden, lo que abre puertas a ideas nuevas o conversaciones interesantes. La vibra social es suave pero estimulante, perfecta para empezar a sentir el ambiente de fin de semana.

Consejo del día: Cambia un poco la rutina… te renovará más de lo previsto.

Piscis

Tu intuición se afina este viernes y te acerca a quienes quieres sin necesidad de grandes palabras. El día se vuelve cálido, íntimo y perfecto para bajar la marcha después de la semana. Un gesto pequeño puede alegrarte el ánimo y recordarte lo bonito de estar en conexión.

Consejo del día: Escucha tu sensibilidad… hoy te muestra el camino más suave.