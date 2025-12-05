Horóscopo de hoy para Capricornio del 5 diciembre de 2025

Esta Luna Llena marca un cierre de ciclo y te invita a soltar creencias que dejaron de acompañarte. Elige hábitos conscientes que elevan tu bienestar: caminar cada día, meditar, registrar tu respiración y sentir cómo la energía recorre tu cuerpo con naturalidad, en su ritmo.

Horóscopo de amor para Capricornio Tienes dificultad para comunicarte con las personas que te importan y tiene problema diciéndoles exactamente cómo te sientes. Puedes transmitir fácilmente el sentimiento equivocado o mal interpretar lo que se dice. No hay una verdadera razón para tu mal humor, trata de ignorarlo y desaparecerá tan rápido como apareció.

Horóscopo de dinero para Capricornio Las cosas se ven bien en lo que se refiere a finanzas. Cada transacción se mueve bien y las luchas y competitividad usuales se vuelven innecesarias. Usa esta fase tranquila para encontrar nuevas inversiones. Debes hacer el esfuerzo, porque las cosas están saliendo muy bien ahora y pronto tendrás nuevas ideas. No te contentes con descansar en tus laureles o te arrepentirás después.