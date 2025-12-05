Horóscopo de hoy para Capricornio del 5 diciembre de 2025
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Capricornio. Conoce las predicciones astrológicas del 5 diciembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Esta Luna Llena marca un cierre de ciclo y te invita a soltar creencias que dejaron de acompañarte. Elige hábitos conscientes que elevan tu bienestar: caminar cada día, meditar, registrar tu respiración y sentir cómo la energía recorre tu cuerpo con naturalidad, en su ritmo.
