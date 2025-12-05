window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Géminis del 5 diciembre de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Géminis. Conoce las predicciones astrológicas del 5 diciembre de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_geminis
Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

Géminis

(05/21 – 06/20)

Esta Luna Llena te vuelve alguien significativo para otra persona, y el interés será mutuo. Podrías conocer a alguien cuya confianza ilumine tus dudas y enriquezca tu vida con su sola presencia. Sigue la luz y la guía que este encuentro trae a tu camino.

Horóscopo de amor para Géminis

Tus sentimientos hacia los demás están resaltados y cualquier preocupación previa se ha olvidado. Un acercamiento con la mente tan abierta ofrece una comprensión verdadera y mejora tu relación. Si aparecen problemas, hablen sobre ellos, acepten el compromiso. Mostrar simpatía ha probado ser la vía para el verdadero amor.

Horóscopo de dinero para Géminis

En los que respecta a los asuntos comerciales no tienes suerte y tu estado mental es tan malo que no puedes usar tu intuición.Tienes problemas hasta para encontrar buenas ofertas, Si tratas de forzar el éxito , ocurrirá lo contrario. Mantente tranquilo y lejos de las inversiones riesgosas.

Horóscopo de sexo paraGéminis

Es bastante fácil convencerte de tener revolcones traviesos. Solo porque tu amante está pasando por una excéntrica fase de sexo obsesionado, no significa que tú tengas que hacer lo mismo. Piénsalo bien antes de acceder. No todo el mundo tiene el gusto por el látigo o los juguetes sexuales, y tal vez tu tampoco.

